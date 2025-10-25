O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) promoveu, na manhã deste sábado (25), uma Blitz Educativa voltada à prevenção de riscos durante o período chuvoso em Formiga. A ação teve início às 8h30, na Avenida Tabelião Jucá Almeida, região central da cidade.

A iniciativa teve como objetivo orientar a população sobre como agir em situações de emergência provocadas por chuvas intensas e enchentes, além de distribuir panfletos informativos.

As atividades foram realizadas em dois pontos do município:

Avenida Tabelião Jucá Almeida, nas proximidades da rodoviária;

Praça Getúlio Vargas, no Centro.

Durante a blitz, condutores e pedestres foram abordados, e cerca de 100 panfletos educativos foram distribuídos com orientações de segurança.

Entre as recomendações do Corpo de Bombeiros de Formiga para o período chuvoso estão:

Redobrar a atenção em caso de tempestades;

Permanecer em casa ou buscar abrigo seguro, evitando áreas de risco e locais com histórico de enchentes;

Evitar viagens durante chuvas fortes, devido ao aumento do risco de acidentes;

Ter cuidado com árvores, redes elétricas e áreas alagadas;

Proteger os animais, mantendo-os em locais seguros e abrigados.

A ação reforça o compromisso do CBMMG com a segurança e conscientização da população, contribuindo para reduzir os impactos das chuvas e preservar vidas.

Com informações do CBMMG