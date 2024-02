Um dia após o retorno das aulas em Belo Horizonte, as escolas municipais deverão paralisar nesta terça-feira (6), quando ocorrerão duas assembleias da categoria. A reivindicação dos servidores é o não parcelamento do reajuste apresentado.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH (Sind-Rede), todos os servidores municipais da educação foram convocados, o que impediria a realização das aulas. A paralisação, a princípio, será apenas nesta terça.

Os professores também solicitam a aplicação do reajuste de 3,62% do Piso Nacional Educacional 2024 em todos os níveis das carreiras da educação, tanto para os servidores ativos quanto para os aposentados.

Servidores terceirizados

Já os trabalhadores em educação terceirizados, que estão em Campanha salarial desde outubro de 2023, seguem em negociação com a empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS), terceirizada que presta serviço à Prefeitura de Belo Horizonte.

A última proposta oferecida pela empresa apresentou reajuste salarial de 7%, juntamente com um acréscimo de 1,68% no valor do vale alimentação. Além de uma série de cláusulas sociais, aumento na licença paternidade; redução no desconto do vale alimentação e transporte; pagamento de insalubridade, periculosidade e penosidade; acréscimo de especialização de 5% sobre o salário, entre outras.

Fonte: Hoje em Dia