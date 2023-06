A administração municipal, por meio da Secretaria de Obras e Trânsito, informa sobre as alterações no trânsito na segunda-feira (5), na região da Praia Popular, por ocasião do evento em comemoração ao aniversário de Formiga.

O trânsito será organizado para melhorar e agilizar o fluxo durante a festividade.

Durante o evento, a avenida Geraldo Almeida estará liberada nos dois sentidos para o tráfego de veículos. O retorno não será feito pela rotatória do “Country Club”. A área de retorno será mais à frente, devidamente sinalizada com faixas. Haverá equipes na região indicando o local apropriado.

Essa medida se faz necessária devido ao grande número de veículos, e tem o objetivo de evitar problemas no trânsito.

Fonte: Decom