Na manhã dessa quinta-feira (10), a polícia militar de meio ambiente, por meio dos grupamentos de Piumhi e São Roque De Minas, atendeu uma denúncia anônima onde dois indivíduos estariam incendiando a vegetação à margem da rodovia sentido Piumhi a Vargem Bonita.

De imediato, os militares foram até o local, onde flagraram um indivíduo de 32 anos e outro de 34 anos, ateando fogo na vegetação à margem esquerda da rodovia MG-341 e devido ao forte vento, típico nessa época do ano, as chamas atingiram a outra margem da via e o incêndio se propagou para a vegetação de pastagem de uma propriedade, sendo controlado e extinto por uma equipe de outros funcionários da fazenda.

Durante a abordagem, os autores informaram que eram funcionários de uma fazenda nas proximidades e que realizavam o serviço por determinação de seu patrão. O arrendatário da propriedade, de 28 anos, assumiu a responsabilidade pela ordem. Os três foram presos em flagrante e conduzidos até a delegacia de Polícia Civil de Piumhi.

Foram lavrados três autos de infração, com valor de R$ 5.036,90 para cada um dos suspeitos. A Polícia Militar de meio ambiente de Piumhi informa que provocar incêndio florestal é crime ambiental de acordo com o art. 41 da lei 9.605/98 (lei dos crimes ambientais), com pena de reclusão de 02 a 04 anos e multa.