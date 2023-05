Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma carreta e um carro na tarde dessa segunda-feira (29) na MG-290, em Borda da Mata (MG).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os veículos bateram lateralmente na altura do km 29.

O motorista da carreta contou que estava trafegando sentido Inconfidentes para Borda da Mata quando sua direção do veículo travou. Por causa disso, ele invadiu a contramão de direção e bateu lateralmente com o carro, que seguia no sentido contrário.

Três pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave e outra leve. Uma das passageiras fraturou seis costelas e uma que já tinha enfermidade estava com sangramento no cérebro.

As vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre (MG).

MG-050

Também foi registrado um acidente envolvendo carreta na MG-050, em Passos (MG).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista, de 45 anos, seguia sentido Furnas para Passos quando uma caminhonete começou a ultrapassá-lo.

Segundo a PMR, o motorista da caminhonete, de 26 anos, voltou para sua mão de direção ao terminar a manobra; em seguida, deslocou-se para o acostamento na direita e iniciou repentinamente uma conversão para a esquerda, a fim de entrar em uma estrada vicinal.

Neste momento, a carreta teria batido na lateral da caminhonete, que capotou por causa do impacto e parou na faixa da esquerda da pista.

O condutor e passageiro da caminhonete ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu até a Santa Casa de Passos. O motorista da carreta não ficou ferido.

A caminhonete foi liberada no local para o proprietário. Já a carreta foi removida por não estar devidamente licenciada. Os semirreboques foram liberados e ficaram sob responsabilidade do condutor.

