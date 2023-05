A administração municipal convida toda a população para participar das comemorações do aniversário de 165 anos de emancipação político-administrativa de Formiga.

As festividades terão início na próxima segunda-feira (5), véspera do feriado, às 20h, na Praia Popular, com apresentação da dupla formiguense João Marcos e Nando. A seguir, às 22h, o público presente poderá assistir à apresentação do show da dupla João Bosco e Vinícius.

Na terça-feira (6), no Terminal Rodoviário, haverá o hasteamento das bandeiras oficiais, às 8h. O tradicional desfile cívico terá início às 8h30. Neste ano, o “Dia da Cidade” contará com a participação da Banda “BIOS” – Bombeiros Instrumental Orquestra Show.

Continuando as comemorações, nos dias 10 e 11 de junho (sábado e domingo) será realizada a 5ª edição do Festival do Peixe, no distrito turístico Pontevila, com as apresentações dos vencedores do Concurso de Música Sertaneja.

Finalizando a programação, na tarde do domingo (11), serão realizados os jogos finais do Campeonato Ruralzão, no Campo do Vila, a partir das 13h.

Fonte: Decom