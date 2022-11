Três homens de 31, 34 e 43 anos, foram detidos com R$ 22.960 mil furtados de uma agência bancária em Cláudio, no domingo (6). A ocorrência foi divulgada nesta segunda (7) pela assessoria de comunicação da Polícia Militar (PM).

A PM disse que recebeu denúncia informando que três pessoas haviam saído de uma agência bancária, localizada no Bairro Bela Vista, no Centro, em atitude suspeita. Durante rastreamento, os militares encontraram os suspeitos em um hotel no Bairro Rosário.

No quarto deles foram encontrados o dinheiro, vários envelopes bancários e alguns apetrechos utilizados para furtar os caixas eletrônicos. Segundo PM, o trio é de São Paulo.

Eles foram detidos e encaminhados para a delegacia junto do material apreendido. O carro deles foi apreendido e removido ao pátio credenciado.

Fonte: G1