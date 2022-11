A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formiga, composta pelos vereadores Marcelo Fernandes (presidente), Juarez Carvalho (vice-presidente), Cid Corrêa (primeiro secretário) e Luciano do Gás (segundo secretário), se reuniu na tarde de hoje (7), no gabinete da presidência da Casa.

Os vereadores debateram as ações da Mesa para os dois últimos meses deste ano e fizeram um balanço dos trabalhos realizados ao longo de 2022. “A responsabilidade de estar à frente da Câmara Municipal é muito grande. Por isso, a Mesa Diretora se reúne periodicamente para alinhar as ações que acreditamos ser as melhores para o Poder Legislativo e, consequentemente, para toda a população formiguense”, explicou o presidente Marcelo Fernandes.

Fonte: Câmara Municipal