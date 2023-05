Pelo menos três homens invadiram uma fazenda e furtaram duas vacas em São Gonçalo do Sapucaí (MG).

A cena foi flagrada pelas câmeras de segurança do local. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (15), mas as imagens foram compartilhadas nesta terça-feira (16).

De acordo com o proprietário, os três homens estavam encapuzados. O trio teria cortado a cerca do vizinho para ter acesso à fazenda. Com cordas, os criminosos entram no local onde os animais estavam confinados e pegam duas vacas.

O proprietário informou que na fazenda ele cria gado holandês. O prejuízo estimado é de R$ 40 mil. Esta é a terceira vez em cinco anos que o local é alvo de criminosos.

Ainda de acordo com o proprietário, os suspeitos estavam em uma caminhonete utilizada para transportar os animais.

A Polícia Militar informou que está levantando informações para identificar os três suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.

Fonte: G1 Sul de Minas