Um mineiro de 72 anos morreu afogado na Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo, nessa quinta-feira (21).

José Quaresma de Barcelos era natural da cidade de Alvinópolis na região Central de Minas Gerais.

O Corpo de Salvamento Marítimo de Guarapari informou que o idoso estava no raso e foi puxado pela correnteza do mar. Os guarda-vidas que tiraram a vítima do mar se revezaram para fazer massagem cardíaca até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O idoso foi levado para um hospital de Guarapari, mas não resistiu e morreu. de acordo com jornais do interior de Minas, a vítima era taxista. Outras três pessoas também morreram nas praias de Guarapari afogadas.

O corpo do mineiro foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) e depois foi repassado para familiares.

Fonte: O Tempo