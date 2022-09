Laís Milene Gomes Ribeiro é a primeira aluna do curso de administração EAD a ser bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic).

O projeto que a acadêmica está vinculada é a implantação do Índice de Preços ao Consumidor para o munícipio de Formiga. Ele terá uma importância muito grande, pois haverá a divulgação de um índice de inflação mais próximo da realidade formiguense. Será uma prestação de um serviço público e uma articulação simultânea entre extensão e pesquisa.

A autora e orientadora do projeto professora Dra. Jussara Maria Silva Rodrigues Oliveira citou que será mensurada a variação de preços de um conjunto fixo de bens e serviços componentes de despesas do dia a dia dos habitantes de Formiga.

Segundo a entrevistada, a metodologia de cálculo de um índice de preços é complexa e produz um indicador consistente, que retrata a realidade do nível de preços da economia local. “Outro ponto de destaque é a oportunidade de desenvolver uma parceria com a discente do Ensino a Distância, na qual a iniciação científica vai capacitá-la de forma plena para o mercado e dará abertura para novos bolsistas pesquisadores na modalidade EAD”.

De acordo com o coordenador do curso Daniel Gonçalves Ebias, o Projeto de Iniciação Científica proposto evidencia que a Instituição oferece as mesmas oportunidades para o aluno da modalidade presencial e do EAD.

Laís ressaltou que é uma oportunidade ímpar de convívio com o universo acadêmico, enriquecimento de currículo e desenvolvimento e aprimoramento das habilidades e competências profissionais. “Agradeço a oportunidade de fazer parte do quadro de bolsistas pesquisadores do Centro Universitário.

Fonte: Unifor-MG