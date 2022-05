Alunos do curso de engenharia agronômica, do Unifor-MG, participaram no dia 28, de uma visita técnica à Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow), em Ribeirão Preto/SP.

O evento está em sua 27ª edição e reúne soluções para todos os tipos de culturas e tamanhos de propriedades. É reconhecido como o palco dos lançamentos das principais tendências e inovações para o agronegócio.

A atividade permitiu aos acadêmicos o conhecimento e a atualização quanto às inúmeras novidades em termos de máquinas, implementos agrícolas, sistemas de irrigação, topografia, acessórios, peças, agricultura de precisão, sustentabilidade, entre outros produtos e processos relacionados ao agronegócio brasileiro.

A Profa. Dra. Kátia Daniela Ribeiro acompanhou o grupo e comentou a iniciativa. “A participação em eventos como esse possibilita que os estudantes vejam a importância da área em que irão atuar e conheçam as oportunidades disponíveis no mercado de trabalho e empresas do setor”.

Com a Feira, os alunos obtiveram novos conhecimentos acerca das tecnologias do agronegócio brasileiro. Eles também participaram de demonstrações de campo diversas, ampliaram o campo de visão sobre as áreas de atuação profissional e aumentaram a rede de relacionamento e de contatos.

Fonte: Unifor-MG