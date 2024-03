Os alunos do curso de Fonoaudiologia do Unifor-MG participaram, no dia 22 de fevereiro, de uma Roda de Conversa com o tema “Conhecendo melhor o perfil profissional”.

Os alunos foram reunidos na sala 159, do Prédio 1, para a roda de conversa onde participaram professores e convidados que já atuam na área para trazer aos alunos a perspectiva real do mercado de trabalho e orientações de como eles podem aproveitar o curso da melhor maneira para obter as melhores oportunidades. Os convidados participantes foram Professor Mestre Wellerson Costa Faria, Profes Gisela Campos Mendonça, Tamara Félix, Cristiane Ferreira e Gutemberg Antônio Dias.

O coordenador do curso de Fonoaudiologia Prof. Me. Wellerson Costa Faria comentou sobre os convidados: “Nós temos fonoaudiólogas que são professoras do UNIFOR-MG conversando com os nossos alunos, e temos também o secretário de saúde do município de São Sebastião do Oeste, Dr. Gutemberg Antônio Dias, que fez questão de estar presente para falar aos nossos alunos sobre a importância desse profissional no serviço de saúde, principalmente o serviço de saúde pública, onde tem uma demanda muito grande para o Fonoaudiólogo”.

Por meio da roda de conversa, os alunos puderam entender sobre os propósitos do curso, sobre o funcionamento do mercado de trabalho e conhecer de forma ampla as possibilidades de atuação. Eles ouviram relatos da experiência profissional dos participantes e aproveitaram a oportunidade para tirar dúvidas.

Fonte: Unifor-MG