Dezessete cursos do Centro Universitário de Formiga receberam o selo de estrelas do Guia da Faculdade 2022. Ao todo, foram 57 estrelas.

O Guia da Faculdade é fruto da parceria entre a Quero Educação e o jornal O Estado de S. Paulo. A avaliação está em seu quarto ano.

O projeto utiliza uma metodologia conhecida como “avaliação por pares” para analisar a qualidade de mais de 17 mil cursos superiores em todo o Brasil. Nesse processo, a equipe do Guia atua como um instituto de pesquisa, colhendo a opinião de milhares de professores que atuam no Ensino Superior.

Em 2022, mais de dez mil coordenadores e professores do ensino superior se cadastraram voluntariamente para atuar como avaliadores do Guia da Faculdade.

Esses docentes são acionados para dar notas aos cursos das suas áreas de formação e de instituições prioritariamente localizadas na mesma região do país na qual atuam. São avaliados: qualidade do corpo docente, qualidade do projeto pedagógico e qualidade da infraestrutura.

Lista dos cursos estrelados do Unifor-MG

Administração (bacharelado) – 3 estrelas

Arquitetura e urbanismo (bacharelado) – 3 estrelas

Biomedicina (bacharelado) – 3 estrelas

Ciência da computação (Bacharelado) – 3 estrelas

Ciências contábeis (Bacharelado) – 3 estrelas

Direito (bacharelado) – 3 estrelas

Educação física (bacharelado) – 4 estrelas

Educação física (licenciatura) – 4 estrelas

Enfermagem (bacharelado) – 3 estrelas

Engenharia agronômica (bacharelado) – 3 estrelas

Engenharia civil (bacharelado) – 3 estrelas

Engenharia química (bacharelado) – 3 estrelas

Estética (bacharelado) – 4 estrelas

Fisioterapia (bacharelado) – 4 estrelas

Marketing (tecnológico) – 5 estrelas

Medicina veterinária (bacharelado) – 3 estrelas

Pedagogia (licenciatura) – 3 estrelas

Fonte: Unifor-MG