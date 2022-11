Um menino de 12 anos tem comovido internautas em diferentes países por conta de uma atitude pra lá de nobre. Cansado de ver um amigo sofrer bullying na escola por usar um sapato desgastado, ele recorreu à mãe e, depois de receber autorização, gastou todas as economias em um tênis novo para o colega.

Romello Early, mais conhecido como Mello, e o amigo Melvin Anderson estudam na mesma escola, a Buffalo Creek, em Nova York, nos Estados Unidos. Na última semana, Mello foi conversar com a mãe e apresentou o problema enfrentado por Melvin – mas também o que seria a solução.

“Posso usar minhas economias ou você pode tirar um pouco do que você vai me dar no Natal?”, quis saber o garoto, conforme explica reportagem da WGRZ-TV. Com a permissão da mãe, o menino comprou um tênis da Nike e foi para a escola mais cedo, para esperar pelo companheiro – já com a surpresa em mãos.

A reação de Melvin não poderia ser das melhores. “Fiquei totalmente chocado e me senti muito feliz, muito surpreso”, relatou o garoto ao The Whashington Post.

Já na sala de aula, Melvin deixou a caixa do tênis novo em cima da mesa em que se acomoda para as aulas. O professor Bryant Brown Jr. quis saber do que se tratava e, ao descobrir a novidade, quis compartilhar o exemplo de solidariedade dado por Mello em relação ao amigo. Foi então que o caso viralizou.

“Meu aluno Mello me disse que ele estava cansado de outros alunos atormentando Melvin por causa de seus sapatos. É para isso que eu vivo, para ser essa mão amiga. A maneira como ele me fez sentir, eu apenas pensei… que ninguém mais deveria ter que passar por esse sentimento”, escreveu Brown no Facebook.

Fonte: BHAZ