O egresso Douglas Lopes Borges de 32 anos foi aprovado em primeiro lugar para cursar mestrado na Universidade Federal de Viçosa (UFV), e foi convidado a cursar doutorado pela mesma instituição.

O doutorado será na área de Bioquímica e Biologia Molecular, com foco no estudo de receptores de membrana celular acoplados à proteína G, e será feito no período de um ano, seguido por três anos de pesquisa em Campinas, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM. O CNPEM é reconhecido como um dos maiores centros de pesquisa do Brasil, coordena quatro laboratórios nacionais de referência nas áreas de luz síncrotron, biotecnologia, nanotecnologia e materiais avançados.

Douglas, que é egresso do curso de Biomedicina da turma de 2020, falou um pouco sobre sua experiência no Unifor-MG: “Minha experiência foi extremamente enriquecedora em vários aspectos. A universidade ofereceu um ambiente acadêmico estimulante, com professores altamente qualificados e uma infraestrutura moderna que proporcionou oportunidades únicas de aprendizado e crescimento. Durante meu tempo no UNIFOR-MG, pude participar de projetos de pesquisa e extensão, além de atividades extracurriculares, que me permitiram aplicar o conhecimento adquirido em sala de aula na prática. Essa experiência teve um impacto significativo no meu percurso acadêmico e profissional. Os ensinamentos recebidos me prepararam para os desafios do mercado de trabalho, desenvolvendo várias habilidades como, pensamento crítico e resolução de problemas. Além disso, o networking que construí durante minha jornada na universidade abriu portas para oportunidades futuras e me conectou a profissionais influentes em minha área de atuação. Tudo isso foi fundamental para moldar minha trajetória acadêmica e profissional, fornecendo-me as ferramentas e o conhecimento necessários para alcançar meus objetivos e contribuir de forma significativa para a sociedade”.

Ele iniciou sua jornada acadêmica em 2010 em Engenharia de Controle e Automação na PUC-Minas, concluída em 2016. Em 2020 ele ingressou no Unifor-MG para cursar Biomedicina. Ele conta: “Durante os quatro anos de graduação, mergulhei de cabeça nos estudos e na pesquisa científica, participando ativamente em todos os períodos como monitor, compartilhando conhecimento e ajudando meus colegas a alcançarem seu máximo potencial. Além disso, tive a oportunidade de participar de projetos de iniciação científica na área de parasitologia, sob a orientação do professor Fernando Sérgio. Aproveitei também para dar continuidade aos meus estudos com uma pós-graduação em Microbiologia e Imunologia. Estou determinado a continuar meus estudos, contribuir para o avanço da ciência e fazer a diferença na área da saúde por meio de minha pesquisa, dedicação e desejo genuíno de compartilhar conhecimentos e ensinamentos”.

O egresso do curso de Biomedicina foi aprovado em primeiro lugar para o mestrado na Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), e também em primeiro lugar para o mestrado na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Na UFV, recebeu o convite para realizar o Doutorado direto.

Ele comentou sobre as suas expectativas em dar sequência nos estudos: “Minhas expectativas ao dar continuidade aos estudos realizando um doutorado são ampliar meu conhecimento em minha área de interesse, aprofundar minha compreensão teórica e prática sobre temas específicos, desenvolver habilidades de pesquisa avançadas, contribuir para o avanço do conhecimento científico em minha área e preparar-me para uma carreira acadêmica ou profissional mais elevada. Além disso, espero ter a oportunidade de colaborar com outros pesquisadores, participar de projetos inovadores e expandir minha rede de contatos profissionais. Ao concluir o doutorado, espero estar mais bem preparado para enfrentar os desafios e oportunidades em minha área de atuação, seja como pesquisador, como professor ou profissional em outras áreas relacionadas”.

Fonte: Unifor-MG