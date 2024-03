Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo (Vestibular), do Unifor-MG para os cursos oferecidos na modalidade Educação à Distância (EAD). As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março.

O início das aulas das próximas turmas será no dia 1° de abril.

A instituição tem polos em Arcos, Bambuí, Campo Belo, Formiga, Itapecerica e Santo Antônio do Monte.

São oferecidos os seguintes cursos:

Administração (Bacharelado)

Biblioteconomia (Bacharelado)

Ciências Biológicas (Licenciatura)

Ciências Biológicas (Bacharelado)

Ciências Contábeis (Bacharelado)

Design Gráfico (Tecnológico)

Design de Interiores (Tecnológico)

Educação Física (Bacharelado)

Estética e Cosmética (Tecnológico)

Gestão Comercial (Tecnológico)

Gestão Desportiva de Lazer (Tecnológico)

Gestão Financeira (Tecnológico)

Gestão de Recursos Humanos (Tecnológico)

Gestão da Tecnologia da Informação (Tecnológico)

Gestão de Turismo (Tecnológico)

Jogos Digitais (Tecnológico)

Letras – Português (Licenciatura)

Marketing (Tecnológico)

Logística (Tecnológico)

Pedagogia (Licenciatura).

O curso de Ciências Contábeis não será oferecido no Polo de Formiga. O Unifor-MG é nota máxima no MEC, tendo obtido avaliação 5.

Mais informações pelo 0800 283 0494 e no (37) 3329 1400.

Inscreva-se neste link.

Fonte: Unifor-MG