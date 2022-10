O Centro Universitário de Formiga promoverá, no dia 10 de novembro, o lançamento da Revista do curso de Direito e do Livro Coletivo da graduação.

A obra Direito, Justiça e Atualidades: Estudos em comemoração do recebimento do selo “OAB Recomenda” foi coordenada pela professora Ma. Ana Flávia Paulinelli Rodrigues Nunes e pelo professor Dr. Fábio Antunes Gonçalves.

Na oportunidade, haverá uma palestra com o desembargador Nelson Missias de Morais. O evento ocorrerá, a partir das 20h, no Salão Prof. Walmor de Borba. Ele será transmitido para o Salão Nobre Eunézimo Lima.

Com a iniciativa, pretende-se a divulgação e o fomento da Revista do curso de Direito do Unifor-MG e do livro coletivo dos docentes e discentes de Direito do Unifor-MG – edição de 2022, especialmente, no que se toca a promoção e apresentação dos estudos publicados em tais obras.

Fonte: Unifor-MG