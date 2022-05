O Unifor-MG recebe, até o dia 27 de maio, inscrições para o Curso de Nivelamento para as seguintes disciplinas: Cálculo; Ética e Cidadania; Meio Ambiente e Sociedade; Química Geral; Anatomia.

Elas podem ser feitas no Portal do Aluno. O interessado deve acessar o aviso “Matrícula curso de Nivelamento / Extensão” e clicar no link com https://extensão.uniformg.edu.br.

A carga horária de cada curso é 15h/a e o valor simbólico da inscrição por curso é R$ 20. Não serão cobradas mensalidades. O requisito é estar regulamente matriculado em uma das graduações (presencial ou EAD) do Centro Universitário ou ser funcionário da Fundação Educacional de Formiga (FUOM).

Fará jus ao Certificado de Extensão com validade para Atividades Complementares o aluno com 100% de aproveitamento do curso, conforme avaliação do professor responsável pela disciplina. As aulas serão ministradas aos sábados no campus Formiga. Início previsto: 11 de junho.

Fonte: Unifor-MG