A Unidade de Pronto Atendimento de Divinópolis – UPA Padre Roberto Cordeiro Martins informa que, desde o 8 de setembro, não estão sendo mais fornecidos atestados médicos de rotina. A medida tem como objetivo organizar a rede de assistência à saúde e resguardar a finalidade da Unidade, voltada exclusivamente para atendimentos agudos, de urgência e emergência.

A decisão foi tomada pela Diretoria em conformidade com a Resolução nº 1.658/2002 do Conselho Federal de Medicina e com o Código de Ética Médica (Resolução nº 2.217/2018, artigos 80 e 111).

Desta forma, os atestados médicos serão emitidos apenas em casos de urgência e emergência, quando houver justificativa clínica e atendimento realizado. Para documentos de rotina ou de acompanhamento, a orientação é que o paciente procure seu médico assistente ou a Unidade de Atenção Básica de referência.

O Diretor Técnico da UPA Divinópolis, Dr. Marco Antônio Expedito, destacou a necessidade desta medida. “O nosso objetivo com essa ação é desafogar a fila na UPA. Seguindo a resolução do Conselho Federal de Medicina, esperamos melhorar a qualidade do serviço prestado, focando na finalidade da Unidade, que é o atendimento de urgência e emergência.”

Fonte: CIS-URG Oeste