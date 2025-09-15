O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou retração de 0,5% em julho, na comparação com o mês anterior. Segundo a autoridade monetária, trata-se da terceira queda consecutiva do indicador, que é calculado com ajuste sazonal — metodologia utilizada para compensar variações como número de dias úteis e oscilações típicas de determinados setores.

Entre os segmentos analisados, o setor industrial foi o que mais recuou, com queda de 1,1%. A agropecuária teve retração de 0,8%, enquanto os serviços registraram baixa de 0,2%.

Apesar da sequência de quedas mensais, o IBC-Br teve alta de 1,1% na comparação com julho de 2024. No acumulado de 12 meses encerrados em julho, o crescimento foi de 3,5%. Já no período de janeiro a julho, o avanço ficou em 2,9%.

Nessas comparações anuais e acumuladas, o cálculo não exige ajuste sazonal, já que os períodos são equivalentes em termos de calendário.

