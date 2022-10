Usuários reclamam de instabilidade no aplicativo Whatsapp nesta terça-feira (25). O problema ocorre no Brasil e outros países. A plataforma ficou fora do ar por aproximadamente duas horas, durante a madrugada.

A assessoria da empresa Meta informou que está ciente de que algumas pessoas estão tendo problemas para enviar mensagens e que estão trabalhando para restaurar o aplicativo para todos o mais rápido possível.

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para enviar mensagens e estamos trabalhando para restaurar o WhatsApp para todos o mais rápido possível”, disse um porta-voz da Meta Platforms, empresa controladora do WhatsApp, à agência Reuters.

Segundo o site “Downdetector”, que monitora falhas no serviço, o pico de reclamações ocorreu por volta das 4h desta terça.

Além do Brasil, Índia (Ásia), Reino Unido, França e Portugual (Europa) e África do Sul (África) também registram problemas.

