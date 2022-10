Um motorista com sintomas de embriaguez teve a CNH recolhida pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no domingo (23) na MG-050, no município de Piumhi. A ocorrência foi registrada na altura do KM 262.

De acordo com a PMR, durante operação de trânsito, os policiais rodoviários abordaram um veículo VW/CrossFox, onde o condutor de 49 anos apresentava alguns sinais de embriaguez.

Após a abordagem, o condutor foi convidado a realizar o teste com etilômetro e foi obtido o resultado de 0,17 MG/L.

O homem teve a CNH recolhida e o veículo foi liberado para um condutor habilitado.

Fonte: Tapiraí TV