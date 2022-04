É importante que a população de Formiga coloque em dia seu cartão de vacina contra a Covid-19.

Pensando nisso, nesta sexta-feira (29), das 8h às 11h, os postos de saúde do Centro e Vila Didi vão vacinar D1 e D2 para pessoas com 12 anos ou mais, D3 para pessoas com 18 anos ou mais e D4 para pessoas com 70 anos ou mais.

As doses são de Pfizer, respeitando o intervalo entre uma dose e outra. Não é necessário agendar.

Fonte: Decom