Um caso suspeito de varíola dos macacos foi registrado em Pompéu, conforme divulgado pela Prefeitura nesta sexta-feira (5).

O paciente é do sexo masculino e foi atendido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Casas Populares. A idade dele não foi informada.

Ainda segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde está providenciando a coleta de material para a investigação da doença. O paciente está estável e foi aconselhado a ficar em isolamento domiciliar. Ele e família estão sendo monitorados.

1º caso confirmado na região

A Prefeitura de Bom Despacho divulgou na quarta-feira (3) que o caso suspeito investigado na cidade teve resultado positivo para a doença. Desde semana passada a Secretaria de Saúde do município acompanha o paciente de 42 anos. É o primeiro caso confirmado da doença no Centro-Oeste de Minas.

O homem está estável e em isolamento domiciliar e as equipes de saúde seguem monitorando o caso.

Casos suspeitos

Divinópolis

A Prefeitura de Divinópolis informou que um paciente de 15 anos com suspeita de varíola dos macacos foi atendido na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Centro Social Urbano (CSU).A amostra para a realização de exame foi coletada na quinta-feira (4).

De acordo com o Executivo, o adolescente de 15 anos não tem histórico de viagem e de contato com outra pessoa suspeita. Ele passa bem clinicamente e segue isolado em domicílio, sendo monitorado pela UBS.

Internação

Em nota enviada à TV Integração, o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) confirmou que deu entrada na quarta-feira no hospital um paciente com quadro suspeito de varíola dos macacos. O paciente está em isolamento e aguarda resultado de exames complementares. O hospital não disse a idade do paciente e nem se ele é de Divinópolis e de outra cidade.

Pará de Minas

Pará de Minas foi a primeira cidade do Centro-Oeste de Minas a registrar um caso suspeito da doença, em junho. Entretanto, no dia 30 de junho a Secretaria Municipal de Saúde informou que o caso havia sido descartado. Apesar dessa informação, a SES-MG só oficializou o descarte no boletim do dia 16 de julho.

Ainda em julho, a cidade registrou o segundo caso suspeito, que segue em investigação.

Nova Serrana

a Prefeitura disse o paciente com suspeita da doença é um jovem de 24 anos e mora na cidade. Ele foi atendido no serviço privado do município e notificado às autoridades sanitárias do município e da SES-MG, conforme o protocolo.

O rapaz apresentava lesões vesiculares, cutâneas na pele sugestiva de infecção de monkeypox (conhecida como varíola dos macacos). No dia 5 de julho ele teve febre, dor de garganta e mialgia, sendo tratado com antibiótico e acompanhamento.

O jovem não apresenta histórico de viagem fora do país nos últimos 15 dias e/ou para áreas endêmicas de transmissão da doença, sem história de contato com caso confirmado. Atualmente, o rapaz se mantém isolado em residência, não sendo necessária a internação.

