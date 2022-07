Um caso suspeito de varíola dos macacos está em investigação em Bom Despacho. A informação foi divulgada no boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta sexta-feira (29), com informações de atualização às 11h de quinta (28). É o terceiro caso suspeito registrado na região.

De acordo com informações do portal g1, a Prefeitura disse que não irá repassar detalhes sobre o paciente com a suspeita da doença. Entretanto, informou que ele está isolado em casa e as equipes de saúde estão acompanhando o caso.

Casos suspeitos na região

Pará de Minas foi a primeira cidade do Centro-Oeste de Minas a registrar um caso suspeito da doença, em junho. Entretanto, no dia 30 de junho a Secretaria Municipal de Saúde informou que o caso havia sido descartado. Apesar dessa informação, a SES-Mg só oficializou o descarte no boletim do dia 16 de julho.

Um caso suspeito da doença também havia sido registrado no início de julho em Papagaios, mas foi descartado pela SES-MG. A pessoa reside em outro país, segundo o informativo.

O que é a varíola dos macacos?

A varíola dos macacos é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada. A transmissão pode ocorrer pelas seguintes formas: