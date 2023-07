Na manhã de segunda-feira (24), policiais militares em operação de prevenção criminal visualizaram um veículo GM Onix, cor cinza, estacionado no bairro Vieiras, no município de Campo Belo, em um local que gerou suspeição dos militares.

Realizada a vistoria do veículo, foram constatados indícios de adulteração nos sinais de identificação, que se confirmaram durante uma inspeção mais detalhada. Foi confirmado ainda que o veículo havia sido furtado na cidade de Vespasiano no dia 20/09/2022, e que as placas que estava utilizando pertenciam a um veículo GM Onix legítimo, do mesmo ano e cor.

Os militares entraram em contato telefônico com a proprietária do veículo GM Onix original, a qual informou que seu veículo estava na garagem de sua residência na cidade de Campinas/SP, enviando também fotografias do carro aos policiais.

O indivíduo, um homem de 48 anos, foi preso em flagrante delito pelos crimes descritos nos artigos 180 e 311 do Código Penal, sendo conduzido à delegacia de plantão. O veículo clonado/furtado foi apreendido e removido ao pátio credenciado.