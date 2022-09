Uma casa pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (29) devido a uma vela acesa no quarto, onde dormiam um casal e um bebê de cinco meses. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o incidente foi no bairro Moradeiras, em Januária, no Norte de Minas. No incêndio foram queimados roupas, televisão, documentos, celulares, cama, colchão e parte do telhado.

Quando os militares chegaram ao local testemunhas já tentavam controlar as chamas estavam concentradas em um cômodo. Os militares realizaram o ataque às chamas e, posteriormente, o rescaldo de todo material combustível possível de reignição.

De acordo com morador do imóvel, o incêndio teria iniciado por meio de uma vela que foi deixada acesa ao lado da cama, onde o casal e a criança estavam dormindo, sendo que quando ele acordou as chamas já tinham se espalhado pelo quarto.

O casal e a criança não se feriram.

Fonte: Itatiaia