O vereador de Araguari Waltemir Rodrigues Neves, o Branquinho (Patriota), foi preso nesse domingo (4), com maços de cigarros contrabandeados.

O produto foi encontrado no supermercado da família do parlamentar e em um dos quartos da casa dele, que fica nos fundos do estabelecimento, no bairro Santa Helena.

Um homem de 37 anos também foi preso. Além dos cigarros, R$ 8.646 foram apreendidos.

Prisão

De acordo com a Polícia Militar, cerca de quatro mil maços de cigarro foram encontrados durante apuração de denúncia anônima. Ao chegarem ao estabelecimento, os militares questionaram o vereador, que afirmou que tinha pequena quantidade do produto para comercializar.

No supermercado foram encontrados 105 maços. Instantes depois, a PM abordou o homem de 37 anos em uma avenida próxima ao estabelecimento, e com ele foram encontradas algumas caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Questionado, ele disse que tinha pegado o produto na casa que fica nos fundos do supermercado do vereador. Os militares retornaram ao estabelecimento e milhares de maços de cigarros fabricados no Paraguai, que tem comércio proibido no Brasil, e de marcas nacionais que não tiveram notas fiscais apresentadas no momento da abordagem.

Já o dinheiro foi encontrado em um guarda-roupas. O carro do homem de 37 anos também foi apreendido.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal (PF).

O que diz o vereador

A TV Integração entrou em contato com a assessoria do parlamentar que, em nota, disse que “o comércio familiar não é de propriedade do atual vereador Branquinho, sendo que o mesmo foi desligado do mercado desde sua primeira candidatura a vereador e hoje o proprietário é um dos seus filhos conforme CNPJ”.

Ainda conforme o posicionamento, “os valores apreendidos, cigarros e carro, já foram restituídos por não se tratar de fruto de produto ilícito, já que a maioria dos cigarros são de marcas brasileiras com as devidas notas fiscais”.

O g1 entrou em contato com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) para confirmar o registro da empresa e aguarda retorno.

