Policiais militares e uma perita da Polícia Civil escaparam com vida de um grave acidente nessa quarta-feira (22), na BR-356, altura do Km 244, em Muriaé, na Zona da Mata mineira.

As equipes estavam no local para atendimento de um outro acidente, ocorrido cerca de uma hora antes, envolvendo um caminhão que ao sair da rodovia caiu no Rio Preto. O motorista Rogério Mendes Nogueira, de 50 anos, morreu no local.

Conforme informações do boletim de ocorrência, equipes da PM e da PC estavam no local do acidente, realizando os trabalhos de praxe, quando foram surpreendidas por um outro caminhão que, desgovernado, bateu na viatura da PM e atingiu outros veículos, entre eles uma Hilux e um Gol, que estavam estacionados às margens da rodovia.

A viatura da PM ficou completamente destruída com o impacto da batida. Segundo relatos da polícia, os militares e a perita se jogaram no chão para não serem atropelados pelo caminhão. Ninguém ficou ferido.

