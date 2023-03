Nesta quinta-feira (23), mais uma etapa de pavimentação das vias do município foi concluída.

As ruas Zica Frade e Alvarino Miranda, no Bairro São Lourenço, e a Rua Maria Cândida de Jesus, que fica no Bairro Vargem Grande, receberam asfalto.

Agora, serão executadas as sarjetas e a instalação do meio-fio.

Fonte: Decom