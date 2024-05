No dia 14 de maio, os alunos de todos os períodos do curso de Enfermagem participaram de um minicurso sobre Podiatria, ministrado pela palestrante e enfermeira Ana Aparecida Savioli.

O público foi reunido no Salão de Eventos “Prof. Walmor de Borba”. O evento teve como intuito celebrar a Semana da Enfermagem e trazer um tema atual, diferente e relevante para despertar o interesse dos discentes e prepará-los para o mercado de trabalho. A abertura do evento foi feito pela coordenadora do curso, Professora Mestra Polliana Lúcio Lacerda Pinheiro e pela Diretora Geral de Ensino, Professora Mestra Ineidina Sobreira.

A palestrante Ana Aparecida Savioli conta sobre o tema abordado: “Eu vim falar sobre a Podiatria, que é uma área muito nova na Enfermagem voltada para os cuidados com os pés desde prevenção de agravos e lesões até tratamento e reabilitação de um paciente que tenha qualquer comprometimento com os pés. A Podiatria presta cuidados tanto de bem-estar como de saúde. Nós tratamos de unhas encravadas, micoses, frieiras, rachaduras, desabamento dos ossos da região plantar, entre outros”. Ela ainda reforçou que é uma área muito nova e muito promissora para o mercado de trabalho da área de Enfermagem.

A coordenadora do curso, Professora Mestra Polliana Lúcio Lacerda Pinheiro, comentou sobre a importância do tema para a bagagem de conhecimento dos alunos: “Pode ser um diferencial principalmente para o mercado de trabalho. Hoje o enfermeiro vem resgatando essa autonomia. Isso proporciona a ele não somente a visão clínica, mas também de empreendedorismo dentro da área da Enfermagem”.

Ela complementou ainda ressaltando que a proposta do minicurso é trazer uma atividade mais dinâmica e que proporciona também um certificado para o discente.

Fonte: Unifor-MG