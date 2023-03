Foi realizada na Cidade Administrativa uma reunião com o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coronel BM Erlon Dias do Nascimento Botelho. Estiveram presentes o vereador, Flávio Martins, o prefeito, de Formiga Eugênio Vilela, a tenente coronel BM Amanda Miranda, o comandante do 10°BBM, tenente BM Túlio, o coronel PM Wilson, o deputado estadual coronel Sandro e o capitão BM Fábio, assessor do deputado federal Pedro Aihara.

Na oportunidade, foi relatado ao comandante geral do Cobom a importância e a necessidade de elevação do 5° Pelotão à Companhia, tendo em vista a grande demanda e necessidade de aumento do efetivo para atender a comunidade de Formiga e região.

O vereador Flávio Martins relatou que coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho sinalizou positivamente quanto a demanda e disse que levará ao conhecimento do secretário de Governo, Igor Eto, no dia 31 de março, com finalidade de formalizar a intenção junto ao Governo do Estado.

Fonte: Assessoria Vereador Flávio Martins