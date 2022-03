Uma pessoa foi assassinada e, posteriormente, carbonizada em Divinópolis na manhã de quarta-feira (23).

De acordo com informações da rádio Sucesso FM, a pessoa teria sido executada a tiros e colocada no porta-malas de um Vectra às margens da BR 494, na região próxima ao bairro Nova Fortaleza. Em seguida, bandidos usaram gasolina para atear fogo e destruir completamente o automóvel.

Em primeiro trabalho, as autoridades não descobriram sequer o sexo da vítima. Porém, novas informações começam a esclarecer o fato.

Investigações

Informações preliminares apontam que a vítima é do sexo masculino. Sua identidade ainda não foi confirmada. A principal suspeita é que se trata de um jovem originário do Sul de Minas e com extensa ficha criminal.

O fato pode ter relação com um acerto de contas entre indivíduos.

Autoridades da Polícia Civil seguem em investigações. Quem tiver informações sobre o fato pode denunciar anonimamente ao 181 (Polícia Civil) ou ao 190 (Polícia Militar).

Fonte: rádio Sucesso FM