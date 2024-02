O vulcão Popocatépetl, no centro do México, entrou em erupção nesta quarta-feira (28). Câmeras registraram o momento em que uma nuvem de fumaça com os gases quentes da montanha saíram da cratera.

De acordo com o jornal mexicano “Excelsior”, a erupção levou fragmentos incandescentes a até 1,5 km abaixo do vulcão. Por isso, a Defesa Civil do país emitiu um alerta para que as pessoas cobrissem nariz e boca com panos úmidos, limpar olhos e gargantas com água pura e evitar lentes de contato para reduzir irritação ocular.

Até a última atualização desta reportagem, não havia relatos de danos a estruturas ou de pessoas feridas. Com pico a 5.426 metros de altitude, o vulcão Popocatépetl fica a cerca de 80 km da Cidade do México, capital do país onde vivem 8,8 milhões de pessoas; e a pouco mais de 50 km de Puebla, cidade com cerca de 1,6 milhão de habitantes.

No início do mês, o vulcão Popocatépetl entrou em atividade e soltou colunas de fumaças, que também levaram as autoridades mexicanas a emitirem alerta. Houve queda de cinzas na Cidade do México.

Fonte: G1