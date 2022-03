Como podemos ler no site de suporte do WhatsApp, o aplicativo de mensagens já não funcionará nos smartphoness Android com sistema operacional antes do 4.1. Isto significa que para poder utilizar o WhatsApp é necessário ter um Android com versão 4.1 Jelly Bean ou superior.

A versão 4.1 do Android foi lançada em 2012, ou seja, qualquer Android que tenha sido comprado nos últimos 6 ou 8 anos ainda provavelmente deverá suportar o WhatsApp no próximo ano sem quaisquer problemas. Por outras palavras, é uma versão tão antiga do Android que o são smartphone já fazem parte daquela safra vintage.

A situação também atinge os equipamentos da Apple, apesar que há algumas diferenças. O WhatsApp também deixará de funcionar em iPhones com versões anteriores ao iOS 10, que foi lançado em 2016. No entanto, a versão iOS 12, é compatível com o iPhone 5S lançado em 2013, desta forma, a maioria dos iPhones dos últimos anos continuarão sendo compatíveis.

De acordo com informações compartilhadas pelo portal FayerWayer, esta medida começará a valer na prática a partir desta quinta-feira (31).

Confira a lista dos respectivos modelos que o WhatsApp deixará de funcionar:

LG:

LG Lúcido 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Apple:

iPhone 6S

iPhone SE

IPhone 6S Plus

ZTE:

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

Sony:

Sony Xperia M

Huawei:

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Ascend D2

Samsung:

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Fonte: Isto É