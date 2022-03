Um jovem de 25 anos foi preso suspeito de estuprar a própria irmã de 15 anos, desde quando ela tinha 9 anos, em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, o caso teve uma grande repercussão na cidade depois que a vítima resolveu contar sobre os abusos que sofreu por seis anos do irmão, no último dia 22 de março.

As investigações confirmaram os fatos e a Delegacia de Polícia Civil de Itamarandiba pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi concedida pela Justiça.

O suspeito já tinha condenação por estupro e foi encaminhado ao sistema prisional, na segunda-feira (28).

Fonte: O Tempo