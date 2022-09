O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta nesta terça-feira (13) para umidade relativa do ar abaixo de 12% em 117 cidades mineiras.

O índice se aproxima daquele encontrado em climas desérticos, como no Saara, na África, onde a umidade varia entre 14% e 20% O alerta, segundo o Inmet, tem duração até às 17h desta terça, com “grande risco de incêndios florestais e à saúde”.

Em Minas, as cidades afetadas estão nas regiões: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste, Norte e Central do estado. Confira a lista

Abadia dos Dourados

Araguari

Araporã

Arinos

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campo Azul

Canápolis

Capinópolis

Capitão Enéas

Carmo do Paranaíba

Cascalho Rico

Centralina

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Corinto

Coromandel

Cruzeiro da Fortaleza

Dom Bosco

Douradoquara

Engenheiro Navarro

Espinosa

Estrela do Sul

Formoso

Francisco Dumont

Francisco Sá

Gameleiras

Glaucilândia

Grupiara

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itacarambi

Ituiutaba

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitaí

João Pinheiro

Joaquim Felício

Juramento

Juvenília

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lassance

Lontra

Luislândia

Manga

Matias Cardoso

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Montes Claros

Morada Nova de Minas

Natalândia

Nova Ponte

Pai Pedro

Paracatu

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Perdizes

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Porteirinha

Prata

Presidente Olegário

Riachinho

Romaria

Santa Fé de Minas

Santa Vitória

São Francisco

São Gonçalo do Abaeté

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São Romão

Serra do Salitre

Tiros

Três Marias

Tupaciguara

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

A capital mineira não integra a lista. Entretanto, a Defesa Civil da cidade emitiu um alerta para a baixa umidade do ar nesta semana. O órgão anunciou que a massa de ar seco deve manter os índices de umidade relativa do ar na capital abaixo de 30% até as 18h de quinta-feira (15).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando o índice de umidade relativa do ar ficar abaixo dos 30%, o quadro já é considerado preocupante, pois o nível ideal vai de 60 a 80%.

Veja as recomendações do Inmet para situações de baixa umidade relativa do ar:

Beba bastante líquido;

Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;

Evite bebidas diuréticas (café e álcool);

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Fonte: Itatiaia