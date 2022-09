A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão em uma casa no bairro Jardim América, na cidade de Formiga.

A ação, realizada na quinta-feira (8), teve como objetivo a apuração de suposto crime de maus-tratos contra uma idosa, de 84 anos.

O delegado responsável pelo inquérito, Elmer Flávio Ferreira Mateus Júnior, contou que a senhora foi encontrada em condições degradantes. “Na residência, encontramos a vítima, em meio a muito lixo e animais mortos. Diante da gravidade dos fatos, a idosa foi encaminhada para atendimento médico”, explicou o delegado.

A Vigilância Sanitária foi acionada e os animais domésticos em situações precárias também foram resgatados.

Ainda segundo o delegado, a investigada, que é filha da idosa e reside no mesmo local, foi conduzida à Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade, onde prestou esclarecimentos.

“Ao final do inquérito a mulher poderá responder pelo crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal, cuja pena pode chegar a um ano de prisão”, finalizou Elmer Júnior.

Fonte: Polícia Civil