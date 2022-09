As Bibliotecas Públicas Municipais, que fazem parte da Secretaria de Cultura, promovem nesta sexta-feira (30), a 13ª edição do Projeto “Árvore do Livro”.

A abertura do evento contou com apresentação das alunas de ballet da Emart, participação de membros do Coral Municipal e contação de história conduzida pela autora de livros infantis Marismar Borém.

De acordo com a Prefeitura, muitas atividades estão programadas durante o evento, que será encerrado às 16h.

O projeto trata-se de uma homenagem à árvore e à literatura, por isso é sempre realizado próximo ao Dia da Árvore (21 de setembro).

O “Árvore do Livro” tem como objetivos fomentar a tradição literária de Formiga, propiciar acesso ao livro em geral, estimular a formação de novos leitores e incentivar as cadeias produtivas em torno do livro e da mediação da leitura.

Fonte: Decom