A camisa rosa do Atlético já está disponível para venda no site da Adidas, fornecedora de material do clube. O torcedor que quiser comprar o uniforme terá que desembolsar R$279,99, valor que pode ser dividido em até 7 vezes.

A criação da camisa faz parte das ações do Outubro Rosa, mês símbolo da luta contra o câncer de mama. Imagens da camisa vazaram na internet nessa quinta-feira (29)

A nova camisa rosa do Atlético é lançada mais de uma década depois de o clube adotar a ideia pela primeira vez. Em 2010, o alvinegro adotou a peça para os treinamentos na Cidade do Galo, quando tinha como fornecedora a Topper; desta vez, com a Adidas, ela poderá até ser utilizada como uniforme de jogo.

O novo uniforme chegará às lojas nos próximos dias. Além da camisa rosa, o clube lançará a terceira camisa de jogo em breve.

Fonte: Itatiaia