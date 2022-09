Todos os 853 municípios de Minas Gerais terão efetivo policial durante o primeiro turno das eleições de 2022, no domingo (2).

Para isso, o Estado contará com reforço de 500 homens e 133 viaturas que estão saindo da capital para realizarem o policiamento dos municípios do interior de Minas Gerais.

As informações foram repassadas durante o lançamento da “Operação Eleições 2022”, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (30) na Academia de Polícia Militar, no bairro Prado, região Oeste de Belo Horizonte.

Os militares serão enviados para cidades que não possuem sedes de comarca, delegacias, e nem um oficial no dia a dia. Cada uma das viaturas vai contar com um oficial da PM para coordenar e controlar as operações policiais.

Segundo as informações repassadas no local, esse militar terá o papel de acelerar o processo de registro de infrações e crimes, como, por exemplo, os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), que são registrados em situações de menor potencial ofensivo.

