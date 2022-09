Discentes do 6°, 8° e 10° períodos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil participaram, na semana passada, de uma visita técnica à Casa Cor Minas 2022.

O evento ocorreu no Palácio da Mangabeiras, em Belo Horizonte. A atividade foi proposta pela coordenadora dos cursos Profa. Ma. Christiane Pereira Rocha Sousa e foi acompanhada pela Profa. Ma. Aline Matos Leonel Assis.

A iniciativa teve como objetivo viabilizar a participação dos alunos na maior mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores do País. A exposição é realizada em vários estados e é de extrema importância que os acadêmicos do Unifor-MG estejam conectados às tendências e conceitos de projetos nos mais diferentes ambientes.

Dessa forma, os discentes ficam em contato com os tipos de materiais, tecnologia, iluminação, cores, texturas e estilos atuais, além de conhecerem profissionais renomados que atuam no mercado profissional e as empresas fornecedoras.

A professora Aline informou que a viagem foi muito proveitosa e ocorreu tudo como planejado. Ela afirmou que os alunos se mostraram satisfeitos e inspirados para novas criações.

