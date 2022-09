Cem pessoas marcaram presença na palestra “Aprendendo a lidar com a Ansiedade”, ministrada pela psicóloga Luciane Saporetti no âmbito do projeto “Oficina do Ser”. Os participantes doaram cerca de 200 quilos de alimentos na entrada do evento, que contou com a parceria do Rotary Club de Formiga e da ACIF/CDL.

Famílias amparadas pelo Rotary Club de Formiga e o Centro Espírita Amigos de Jesus serão beneficiados com os alimentos.

Para o sucesso do evento, os rotarianos se juntaram em uma corrente do bem, divulgaram, apoiaram e colaboraram, colocando em prática o lema “Dar de si antes de pensar em si” e fazendo jus ao sentido do trabalho humanitário e social o qual preza.

O Rotary Club de Formiga agradece a todos que participaram e à Luciane Saporetti pela dedicação ao projeto e ao bem-estar mental de todos.

Sobre a oficina

A “Oficina do Ser” é um projeto idealizado por Luciane e que começou na sede do Rotary Club de Formiga, com o apoio dos rotarianos. Há dez anos o projeto transforma vidas por meio de palestras terapêuticas. Ela visa espalhar saúde mental e felicidade aos participantes. São muitos apoiadores anônimos e centenas de participantes, pessoas que aprenderam a viver melhor com os ensinamentos da psicóloga. Nas palestras, ela apresenta conteúdo prático para se usar na vida pessoal e familiar.

Após diversas oficinas realizadas na sede do Rotary, o projeto foi transferido para a antiga sede da ACIF/CDL, onde foi retomado após o período da pandemia da Covid-19.

Fonte: Rotary Club de Formiga