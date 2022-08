Neste mês o valor referente ao vale-alimentação dos funcionários da Prefeitura de Formiga será depositado diretamente na conta do servidor e a partir de setembro, o Sintramfor passará a administrar o vale alimentação.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (11), o prefeito Eugênio Vilela divulgou a novidades aos servidores.

Juntamente com ele, a secretária de Administração e Desenvolvimento Econômico, Milena Ribeiro, falou sobre o desgaste em relação à empresa responsável pelo serviço do vale-alimentação e que esse é o terceiro mês consecutivo em que a empresa atrasa o repasse aos funcionários. “Tomamos todas a providências necessárias, a empresa foi notificada e agora nós caminhamos para a rescisão unilateral com a empresa”.

O presidente do Sintramfor, Natanael Alves, explicou que quando foi detectado o problema, o sindicato procurou o prefeito e explicou que o Sintramfor já tem um cartão há cerca de cinco anos e se dispôs a trabalhar também com o vale-alimentação.

“Já iniciamos o processo, entregamos a documentação, que está sendo conferida e, provavelmente, até o dia 20 do mês que vem, vamos agilizar para que esses cartões estejam prontos para serem entregues aos servidores.

Eugênio concluiu explicando que no dia 20 de agosto, não será creditado o valor do vali-alimentação para a respectiva empresa e sim na conta do servidor, e tudo dando certo com a documentação do sindicato, no mês de setembro, o vale-alimentação será administrado pelo sindicato. “Uma garantia de que esses atrasos e constrangimentos para com os servidores não mais irão acontecer”.