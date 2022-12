O verão começa oficialmente nesta quarta-feira (21) às 18h48 (horário de Brasília) para a maior parte do território brasileiro – com exceção de partes do Amazonas, Pará e quase a totalidade de Roraima e Amapá, que ficam no Hemisfério Norte.

O início da estação é chamado desolstício de verão – o dia mais longo do ano (em relação à noite).

A estação termina em 20 de março de 2023 às 18h25, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O verão é marcado pelo período de elevação das temperaturas em todo o Brasil. Por isso, como os dias são mais longos que as noites e com mudanças rápidas nas condições do tempo, fenômenos típicos dessa época são:

chuvas fortes;

quedas de granizo;

ventos de intensidade moderada à forte;

e descargas elétricas.

De acordo com o Inmet, a exceção para essa regra fica com o extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste, onde geralmente os totais de chuvas são inferiores a 400 mm.

Nos próximos três meses, a previsão do Inmet indica:

Chuvas acima da médiano Espírito Santo, Triângulo Mineiro, região metropolitana de Belo Horizonte, além do oeste e leste de São Paulo e praticamente toda a região Centro-Oeste;

No Nordeste, em áreas da Bahia, Sergipe e Alagoas existe a probabilidade de ocorrer chuvas ligeiramente abaixo da média;

Já as temperaturas devem ficar próximas do esperado para o período em todo o Brasil, exceto no norte dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, onde os termômetros podem ficar ligeiramente abaixo da média, devido a dias consecutivos com chuva;

Além disso, em algumas partes do Tocantins e sudeste do Pará as temperaturas podem ficar ligeiramente acima da média.

Temporais abrem a estação

Ainda de acordo com o Inmet, o verão vai começar com temporais em boa parte do país.