A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura, apresenta a programação da segunda edição do Circuito dos Escritores Formiguenses, que acontecerá de 23 a 25 deste mês, sempre a partir das 19h, na Emart.

No sábado (23), na abertura do evento, serão apresentados os trabalhos inscritos no “Concurso de Poesias: Patrimônio e Cultura Formiguense”, cujas inscrições serão abertas a partir da próxima segunda-feira (11), indo até o dia 17, e devem ser feitas, exclusivamente, pelo aplicativo “APP FORMIGA”.

Já no dia 24 (domingo), será a vez dos escritores formiguenses serem homenageados. Para isso, a Secretaria de Cultura solicita que os escritores nascidos ou residentes em Formiga preencham um cadastro que está disponível no APP FORMIGA. Para se cadastrar, é preciso baixar o aplicativo na Google Play ou Play Store e, na aba CULTURA, clicar em Cadastro de Escritores. Nesse dia, haverá, também, uma apresentação do Coral Municipal.

Finalizando o evento, no dia 25, quando se comemora o “Dia do Escritor”, o Circuito abre uma oportunidade para que escritores possam lançar seus trabalhos, com uma noite de autógrafos. Até o momento, já estão confirmados livros dos escritores Manoel Gandra, Elizabeth Silveira e Adriano Mendonça. Como novidade deste ano, o Circuito receberá escritores de municípios da região, como o escritor arcoense João Paulo Coca, que lançará dois livros.

Os interessados em lançar seus livros, devem entrar em contato com a Secretaria de Cultura, por meio do email [email protected] ou presencialmente, na Casa do Engenheiro (Alameda Francisco Chico Goião, S/N, Santa Teresa, Formiga).

Sobre o Circuito:

O “Dia do Escritor” é comemorado em 25 de julho. Em Formiga, a Lei nº. 4359/2010, de autoria do atual prefeito, Eugênio Vilela, quando era vereador, instituiu a Semana do Livros e dos Escritores Formiguenses. Nesse contexto, o “Circuito dos Escritores Formiguenses”, que está em sua segunda edição, espera valorizar e divulgar cada vez mais os escritores de Formiga e região.

Fonte: Decom