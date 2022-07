A Câmara Municipal de Formiga aprovou, durante a reunião desta segunda-feira (4), um projeto de lei que cria padrão mínimo para a pavimentação de vias de Formiga. A proposta é de autoria do vereador Luciano do Gás e será enviada ao Poder Executivo para sanção ou veto do prefeito.

Segundo o projeto, “os reparos ‘tapa-buracos’, recapeamentos e pavimentações asfálticas em vias urbanas e rurais deverão cumprir as normas da ABNT e dos manuais de pavimentação do DNIT na preparação da base, sub-base e aplicação, assim como sua correta compactação”.

A proposta ainda determina que o revestimento de base asfáltica deverá ser de, no mínimo, três centímetros.

“Queremos que as obras sejam de melhor qualidade, com durabilidade maior, usando com excelência o dinheiro público. Essa medida poderá garantir esta qualidade e evitar que as vias exijam recapeamento a cada três ou quatro anos, o que economizará muito aos cofres municipais”, explicou Luciano do Gás em justificativa anexa ao projeto.

Espaço Turístico D. Geral Cândida dos Santos

O Projeto de Lei 359/2022, de autoria do vereador Cabo Cunha, também foi aprovado na reunião dessa segunda. A proposta determina que a área conhecida como Mirante do Cristo, no Bairro Santa Tereza, passará a chamar Espaço Turístico Cristo Redentor D. Geralda Cândida dos Santos. A homenageada foi a artista que esculpiu a estátua do Cristo Redentor que fica no local.