Neste sábado (8), a Administração Municipal, por meio do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), em parceria com a Emater-MG, realizará o Festival Formiguense do Queijo – Edição 2023, que terá como uma das atrações o 2º Concurso Regional do Queijo.

O concurso terá a participação de 21 produtores vindos nove municípios: Bambuí, Delfinópolis, Formiga, Lagoa da Prata, Medeiros, Pains, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas e Vargem Bonita, que disputarão o prêmio de “Melhor Queijo” da região.

Os participantes serão avaliados por 15 jurados, especialistas e conhecedores de queijo. Estão inscritos 58 queijos, sendo: 13 Queijos Minas Artesanal (QMA); 6 Queijos Minas Frescal; 30 Queijos Muçarela e 9 Queijos Provolone.

A feira e a Praça de Alimentação terão início às 12h. Às 14h, haverá uma “Cozinha Show” com o chef Sérgio Vigianno apresentando uma receita preparada com produtos de nossa região (queijos e charcutaria). As cem primeiras pessoas que comparecerem e fizerem a doação de um quilo de alimento não perecível para o Banco Municipal de Alimentos receberão um “ticket” para degustar o prato preparado.

Logo após haverá show com o cantor Saulo Soul, e, às 20h, encerramento do Festival com show de André Gouvêa e Banda.

Fonte: Decom