Quatro municípios da região Centro-Oeste chegaram ao 8º mês do ano sem nenhum registro de casos prováveis de dengue, chikungunya e zika. Bambuí, Japaraíba, São José da Varginha e Serra da Saudade são os municípios que seguem na contramão dos números que já passam de 7 mil casos prováveis das doenças na região.

Os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) foram divulgados na terça-feira (16).

De acordo com a SES-MG, são 7.701 casos prováveis de dengue no Centro-Oeste de Minas; 448 casos suspeitos a mais em comparação com o boletim anterior, que registrou 7.253 casos prováveis da doença.

Sobre os casos prováveis de chikungunya a região tem 81casos suspeitos. Com relação a zika, o Centro-Oeste manteve três registros de casos prováveis da doença.

Dengue

De acordo com a SES-MG, Nova Serrana tem 1.560 casos prováveis de dengue; é o município com maior número de casos na região. Em seguida, Piumhi com 1.312 casos prováveis de dengue; Luz com 738; e Bom Despacho com 658 casos prováveis da doença. Há mortes registradas em Itaúna, São Roque de Minas, Oliveira, Piumhi e Carmópolis de Minas.

Até dia 16 de agosto, Minas Gerais registrou 85.419 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue. Deste total, 60.001 casos foram confirmados para a doença; 46 mortes foram confirmadas e outras 43 são investigadas, até o momento.

Casos prováveis de dengue, chikungunya e zika no Centro-Oeste

Cidade Dengue Óbitos confirmados Chikungunya Zika Abaeté 68 – – – Araújos 31 – – 1 Arcos 121 – 1 – Bom Despacho 658 – 16 – Camacho 1 – – – Capitólio 459 – 1 – Candeias 1 – – – Carmo da Mata 5 – – – Carmo do Cajuru 39 – – – Carmópolis de Minas 639 1 – 1 Cedro do Abaeté 9 – – – Cláudio 7 – – – Conceição do Pará 18 – – – Córrego Danta 9 – – – Córrego Fundo 2 – 2 – Divinópolis 278 – 5 1 Dores do Indaiá 5 – – – Estrela do Indaiá 2 – – – Formiga 248 – 25 1 Igaratinga 17 – – – Iguatama 15 – – – Itapecerica 3 – – – Itaúna 75 1 14 – Lagoa da Prata 56 – 4 – Leandro Ferreira 6 – – – Luz 738 – – – Martinho Campos 60 – 1 – Maravilhas 1 – – – Medeiros 299 – – – Moema 2 – – – Morada Nova de Minas 17 – – – Nova Serrana 1.560 – 7 – Oliveira 140 1 – – Onça de Pitangui 6 – — Pains 21 – – – Papagaios 15 – – – Pará de Minas 45 – 4 – Passa Tempo 39 – – – Pedra do Indaiá 10 – – – Pequi 3 – – – Perdigão 12 – – – Pimenta 117 – – – Pitangui 57 – – – Piumhi 1.312 1 – – Pompéu 5 – – – Quartel Geral 8 – 1 – Santo Antônio do Monte 62 – – – São Francisco de Paula 23 – – – São Gonçalo do Pará 19 – – – São Sebastião do Oeste 2 – – – São Roque de Minas 280 1 – – Vargem Bonita 76 – – – Total 7.701 5 81 3

Fonte: SES-MG

Zika e chikungunya

A SES-MG informou que foram registrados7.224 casos prováveis de febre chikungunya em Minas Gerais. Do total, 4.381 foram confirmados. Até então, não há nenhum caso de óbito confirmado por chikungunya no estado e três segue em investigação.

Na região Centro-Oeste, Formiga é a cidade com maior número de casos na região: são 25 registros.

Quanto ao vírus zika, foram registrados 78 casos prováveis em Minas, 21 deles confirmados. Não há óbitos no estado pela doença até o momento.

Na região, foi registrado um caso de zika em Araújos, um caso em Carmópolis de Minas e outro caso em Igaratinga.

Fonte: G1